شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في شهرين متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي عقب ساعات من عطلة الاحتفال بعيد الشكر في الولايات المتحدة أكبر مستهلك ومنتج للطاقة عالمياً وفي ظلال تسعير الأسواق لتصعيد التوترات حول هونج كونج بين واشنطون وبكين.

وفي تمام الساعة 05:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم كانون الثاني/يناير لأسعار النفط الخام "نيمكس" 0.31% لتتداول عند 57.95$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.13$ للبرميل، كما تراجعت عقود خام "برنت" 0.30% لتتداول عند 63.58$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.77$ للبرميل، وذلك بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 98.32 مقارنة بالافتتاحية عند 98.35.

هذا وقد تابعنا أمس الخميس تصريحات وزارة الخارجية الصينية بأن واشنطون لديها "نوايا شريرة" عقب ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي على مشروع قانون يدعم المحتجين في هونج كونج، الأمر الذي أثار المخاوف حيال فرص توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري مؤقت قبل 15 من كانون الأول/ديسمبر المقبل والذي يعد الموعد المحدد لتطبيق واشنطون لرسوم جمركية إضافية على سلع صينية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون مندوبي الدول الأعضاء لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة، قد أعربوا عن فائض إنتاج النفط خلال النصف الأول من العام المقبل 2020 سوف يعادل العجز المتوقع خلال النصف الثاني من العام القادم، وأنه وفقاً لدلك فمن المتوقع أن يكون سوق النفط متوازناً خلال 2020.

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وفي نفس السياق، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أيضا التقرير التي تطرقت لكون منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، متفقين من حيث المبدأ على تمديد أجل خفض الإنتاج العالمي للنفط خلال اجتماعهم المقبل في الخامس من كانون الأول/ديسمبر القادم في فيينا، وأنه على الأرجح سيتم تمديد أجل خفض الإنتاج القائم بواقع 1.2 مليون برميل يومياً ثلاثة أشهر حتى منتصف العام القادم 2020 أو على أقصى تقدير ستة أشهر، بينما ليس من المرجح التوسع في خفض الإنتاج.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر اتساع الفائض إلى 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 15 من هذا الشهر مقابل 1.4 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى عجز 0.5 مليون برميل، لنشهد ارتفع المخزونات إلى 452.0 مليون برميل، ولتعد بذلك المخزونات 3% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما تابعنا أيضا الأربعاء أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 5.1 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 0.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 12% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أعلنت الأربعاء عن كون إنتاج الولايات المتحدة من النفط سجل الأسبوع الماضي مستوى قياسي جديد ليعكس الأعلى له على الإطلاق عند 12.9 مليون برميل يومياً مع ارتفاعه في ذلك الأسبوع بواقع 100 ألف برميل يومياً في أعقاب استقراره في الأسبوعيين السابقين، كما أفادت الإدارة انذاك بأن صادرات الولايات المتحدة من النفط ارتفعت إلى 3.48 مليون برميل يومياً أو بواقع 453 ألف برميل يومياً وارتفعت وارداتها إلى 6.19 مليون برميل أي بواقع 217 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الأربعاء، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 668 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 27 من هذا الشهر، موضحة الأدنى لها منذ نيسان/أبريل من عام 2017 وذلك مقارنة مع نحو 887 منصة عاملة في نفس الفترة من العام الماضي 2018، لتعكس سادس تراجع أسبوعي وتراجعها الشهري الثاني عشرة على التوالي.