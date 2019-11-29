شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين: 100% زيادة بمعدلات ذبح الخنازير بسبب "كريسماس الخواجات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شحاتة المقدس نقيب الزبالين، أن حجم الطلب على لحوم الخنازير تشهد زيادات كبيرة خلال احتفالات أعياد الكريسماس، وخاصة في الفترة من 25 ديسمبر من كل عام والذي يوافق أعياد الكريسماس للطائفة الكاثوليكية في مصر وأوروبا وأمريكا "كريسماس الخواجات" على حد وصفه.

وقال شحاتة المقدس، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن معدلات الذبح في المجازر المخصصة للخنازير ترتفع بنسب تصل إلى 100% خلال تلك الاحتفالات، لتلبية احتياجات الأقباط خلال تلك الاحتفالات والفنادق أيضا، فيما لم يفصح عن تقديرات تخص أعداد الخنازير التي يتم ذبحها خلال تلك الفترة.

وأضاف شحاتة المقدس، أن هذه الفترة من العام يرتفع الطلب على لحم الخنازير في مصر، نظرا لاحتفالات الأقباط من الطائفة الأرثوذكسية بأعياد القيامة الموافق 6 يناير، كما أن الأقباط يقبلون على لحوم الخنزير لتعويض انخفاض درجات الحرارة في تلك الفترة، وأيضا لانخفاض أسعاره قياسا بأسعار اللحوم البلدية.

وتحتفل الطائفة الكاثوليكية في مصر بأعياد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر من كل عام، والذي يوافق احتفالات الدول الأجنبية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما تحتفل الطائفة الأرثوذكسية في مصر بأعياد المجيد في السادس من يناير من كل عام، وتشهد تلك الفترة أكثر مواسم الاقبال على لحوم الخنازير مقارنة بالفترات الأخرى من العام.