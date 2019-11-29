شكرا لقرائتكم خبر عن 9.2 مليار دولار قيمة الموازنة العامة لسوريا فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس السورى بشار الأسد قانون الموازنة العامة للعام المقبل بمبلغ إجمالى قدره 9.2 مليارات دولار. ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الأسد أصدر القانون القاضي "بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية".

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