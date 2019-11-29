شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالتذبذب – تحليل - 29-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر بالتذبذب حول مستوى 0.9990 ولا يزال دونه، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً كما هو للفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 0.9836 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9910 والمقاومة 1.0020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط