شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الدولار الأسترالي – تحليل - 29-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أي حركة قوية يوم أمس، ليبقى مستقراً حول 0.6775، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون مستوى 0.6840، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 0.6725 وتمتد إلى 0.6670.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6720 والمقاومة 0.6800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط