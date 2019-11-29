شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يرتكز على الدعم – تحليل - 29-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختباراً لمستوى 62.50 وحافظ على ثباته فوقه، ويحصل على إشارة إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 65.40.

يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 62.50 والثبات دونه سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد