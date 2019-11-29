الاقتصاد

النفط مستقر – تحليل - 29-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط فوق دعم القناة الصاعدة، ويحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي يستهدف مناطق 60.90 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن كسر 57.40 سيوقف الارتفاع المقترح ويضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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