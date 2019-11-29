الاقتصاد

الفضة تحاور الدعم – تحليل - 29-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الفضة حول مستوى 16.96 ويحاول تأكيد كسره، حيث يقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 17.25، بينما يتواجد هدفنا التالي عند 16.33.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.10

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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