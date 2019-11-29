شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاور الدعم – تحليل - 29-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الفضة حول مستوى 16.96 ويحاول تأكيد كسره، حيث يقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 17.25، بينما يتواجد هدفنا التالي عند 16.33.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط