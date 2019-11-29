الذهب يختبر المقاومة – تحليل - 29-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً لمقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالرسم البياني، ويلتقي عندها المتوسط المتحرك 50 ليضيف مزيد من القوة إليها، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على ترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه عند 1447.00 وتمتد إلى 1413.10 بعد كسر المستوى السابق، مع الانتباه إلى أن اختراق 1460.00 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية مؤقتة تستهدف اختبار مستوى 1489.00 قبل أي محاولة سلبية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1440.00 والمقاومة 1470.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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