شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 29-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختباراً لمستوى 1.3295 يوم أمس دون أن يتمكن من اختراقه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقترب من تقديم إشارة تقاطع إيجابي على الإطار الزمني لأربع ساعات، مما يشكّل حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاختراق المستوى المذكور وفتح الطريق أمام تحقيق هدفنا الإيجابي التالي الذي يتواجد عند 1.3380.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.3240 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3240 والمقاومة 1.3360

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد