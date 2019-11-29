شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين مستقر – تحليل - 29-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار مقابل الين على ثباته فوق مستوى 109.33، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة للفترة القادمة، والتي تستهدف مناطق 110.50 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 109.33 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.80 والمقاومة 110.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد