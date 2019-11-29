شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحصل على العزم الإيجابي – تحليل - 29-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية طفيفة ليعيد اختبار المقاومة المخترقة للقناة الفرعية الهابطة، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مما يشكّل حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر للارتفاع من جديد، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، بانتظار التوجه نحو 1.3045 كمحطة تالية. نذكر بأن استمرار الموجة الصاعدة المقترحة يشترط الثبات فوق مستوى 1.2840. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2850 والمقاومة 1.3000 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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