شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو في مسار ضيق – تحليل - 29-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطر النطاق الضيق على تداولات زوج اليورو مقابل الدولار يوم أمس، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 1.1065، بانتظار التوجه نحو 1.0950 كهدف تالي.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.1065 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 1.1105 وتمتد إلى 1.1180.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0930 والمقاومة 1.1065
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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