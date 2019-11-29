شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع والشهر سلبية مع تصاعد التوترات حول هونج كونج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات الأسبوع والشهر الجاري على تباين في الأداء في مجملها سلبية اليوم الجمعة مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الجمعة مع تقييم المستثمرين لتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين حيال هونج كونج.

هذا وقد تابعنا أمس الخميس تصريحات وزارة الخارجية الصينية بأن واشنطون لديها "نوايا شريرة" عقب ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي على مشروع قانون يدعم المحتجين في هونج كونج، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين حيال فرص حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين وتوصلهم إلى اتفاق تجاري مؤقت قبل 15 من كانون الأول/ديسمبر المقبل الموعد المحدد لتطبيق واشنطون لرسوم جمركية إضافية 15% على سلع وبضائع صينية بقيمة 160$ مليار.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.19% ليخسر 3.26 نقطة ويصل إلى المستوى 1,704.78، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.22% ليخسر هو الأخر 51.63 نقطة ويصل إلى المستوى 23,357.51.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.01% ليخسر 39.08 نقطة ويصل إلى المستوى 3,823.22، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.64% ليخسر هو الأخر 18.61 نقطة ويصل إلى المستوى 2,871.08.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 2.05% ليخسر 552.05 نقطة ويصل إلى المستوى 26,341.68، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.36% ليخسر هو الأخر 28.82 نقطة ويصل إلى المستوى 2,089.78.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.09% ليربح 121.65 نقطة ويصل إلى المستوى 11,328.94، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.03% ليخسر 1.80 نقطة ويصل إلى المستوى 6,862.20.