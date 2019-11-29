شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية بينما لا يزال بصدد رابع خسائر أسبوعية له على التوالي وأول خسائر شهرية في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم عقب ساعات من عطلات الاحتفال بعيد الشكر في الولايات المتحدة.

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في تمام الساعة 03:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 0.6772 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6770، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6773، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6764.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر ائتمان القطاع الخاص والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.3%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.5% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 2.7%، وجاء ذلك على أعتاب الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة من قبل جمعية صناعة الإسكان خلال تشرين الأول/ألأكتوبر.