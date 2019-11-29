شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية للإنتاج الصناعي لثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أظهرت تراجعاً 4.2% مقابل ارتفع 1.7% والتي عذلت من ارتفاع 1.4% في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 2.0%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انخفاضاُ 7.4% مقابل ارتفع 1.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 5.3%.

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