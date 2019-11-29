شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار معدلات البطالة في اليابان خلال تشرين الأول/أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر معدلات البطالة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أوضحت استقراراً عند 2.4% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، لتعد التوقعات الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لذلك الأمر.

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