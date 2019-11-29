"الحاصلات الزراعية" تخطط لزيادة صادرات الخضر والفاكهة لأستراليا والأمريكيتين

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وأضاف دمرداش لـ"الخليج 365 " ، إن صادرات مصر للثلاث قارات لم تتجاوز 34.1 ألف طن فقط تمثل نحو 1% من حجم الصادرات لمختلف دول العالم والبالغة 4.3 مليون طن ، مؤكدا أن قيمتها بلغت نحو 53.35. مليون دولار لا تزيد عن 2% من قيمة الصادرات البالغة نحو 2.3 مليار دولار .
وأوضح رئيس المجلس ، إننا بالفعل نجتهد فى فتح أسواق جديدة فى استراليا والأمريكيتين بالرغم من المنافسة الكبيرة هناك، لان الدول نفسها تنتج نفس الفاكهة والخضار تقريبا، علاوة على بعد المسافة وارتفاع التكلفة .
وأشار أننا نواجه منافسة كبيرة ، لكن لدينا اصرار على السير قدما لزيادة الصادرات بالتنسيق مع الحجر الزراعى لنصرة ووزارة الزراعة ، بما يتواكب مع خطة الحكومة فى هذا الشأن.
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