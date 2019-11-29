الاقتصاد

مصر للألومنيوم: 3 عوامل تؤثر على صادرات الشركة تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بشركة مصر للألومنيوم، التابعة القابضة المعدنية ، أن صادرات الشركة العام الجارى معرضة للانخفاض ،نتيجة عدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار الكهرباء ، وبالتالى ارتفاع تكلفة المنتج ، مما يؤثر على المبيعات والمنافسة فى السوق العالمية.

 

وأضاف المصدر لـ" الخليج 365"، أن المنتج تراجعت أسعاره عالميا فى الوقت الراهن ،فى الوقت الذى ارتفعت تكلفة منتج الشركة محليا ، وبالتالى فإنه من المتوقع أن تتراجع المبيعات التصديرية ، والتى تمثل نحو 70% من مجمل إيرادات الشركة. 

 

وشهدت صادرات شركة مصر للألومنيوم زيادة تجاوزت 6% العام المالي 2018-2019 ، لتسجل 8.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 7.9 مليار جنيه العام المالى 2017-2018 .

 

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وأشار المصدر أن زيادة الصادرات العام الماضى ،جاءت نتيجة فتح أسواق جديدة لصادراتها مثل الولايات المتحدة، والسودان، وسوريا، وسلوفينيا، نظرا لقوة منافسة المنتج المصرى وسعره المناسب ، لافتا انه لابد من ربط سعر الكهرباء بالسعر العالمى للخام كما تفعل العديد من الدول حفاظا على الشركة.

 

وأوضح أن ارتفاع تكلفة المنتج تؤدي لانخفاض الإيرادات عامة فى الشركة ، مدللا على ذلك بتحولها من الربحية الى الخسارة مع تراجع الإيرادات بنحو 1.5 مليار جنيه العام الماضى .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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