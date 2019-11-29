شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم: 3 عوامل تؤثر على صادرات الشركة تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بشركة مصر للألومنيوم، التابعة القابضة المعدنية ، أن صادرات الشركة العام الجارى معرضة للانخفاض ،نتيجة عدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار الكهرباء ، وبالتالى ارتفاع تكلفة المنتج ، مما يؤثر على المبيعات والمنافسة فى السوق العالمية.

وأضاف المصدر لـ" الخليج 365"، أن المنتج تراجعت أسعاره عالميا فى الوقت الراهن ،فى الوقت الذى ارتفعت تكلفة منتج الشركة محليا ، وبالتالى فإنه من المتوقع أن تتراجع المبيعات التصديرية ، والتى تمثل نحو 70% من مجمل إيرادات الشركة.

وشهدت صادرات شركة مصر للألومنيوم زيادة تجاوزت 6% العام المالي 2018-2019 ، لتسجل 8.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 7.9 مليار جنيه العام المالى 2017-2018 .

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وأشار المصدر أن زيادة الصادرات العام الماضى ،جاءت نتيجة فتح أسواق جديدة لصادراتها مثل الولايات المتحدة، والسودان، وسوريا، وسلوفينيا، نظرا لقوة منافسة المنتج المصرى وسعره المناسب ، لافتا انه لابد من ربط سعر الكهرباء بالسعر العالمى للخام كما تفعل العديد من الدول حفاظا على الشركة.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة المنتج تؤدي لانخفاض الإيرادات عامة فى الشركة ، مدللا على ذلك بتحولها من الربحية الى الخسارة مع تراجع الإيرادات بنحو 1.5 مليار جنيه العام الماضى .