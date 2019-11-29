شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم: 3 عوامل تؤثر على صادرات الشركة تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المصدر لـ" الخليج 365"، أن المنتج تراجعت أسعاره عالميا فى الوقت الراهن ،فى الوقت الذى ارتفعت تكلفة منتج الشركة محليا ، وبالتالى فإنه من المتوقع أن تتراجع المبيعات التصديرية ، والتى تمثل نحو 70% من مجمل إيرادات الشركة.
وشهدت صادرات شركة مصر للألومنيوم زيادة تجاوزت 6% العام المالي 2018-2019 ، لتسجل 8.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 7.9 مليار جنيه العام المالى 2017-2018 .
وأشار المصدر أن زيادة الصادرات العام الماضى ،جاءت نتيجة فتح أسواق جديدة لصادراتها مثل الولايات المتحدة، والسودان، وسوريا، وسلوفينيا، نظرا لقوة منافسة المنتج المصرى وسعره المناسب ، لافتا انه لابد من ربط سعر الكهرباء بالسعر العالمى للخام كما تفعل العديد من الدول حفاظا على الشركة.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة المنتج تؤدي لانخفاض الإيرادات عامة فى الشركة ، مدللا على ذلك بتحولها من الربحية الى الخسارة مع تراجع الإيرادات بنحو 1.5 مليار جنيه العام الماضى .
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