شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الصناعية" تطرح أراضي مسحوبة من غير الجادين على الخريطة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال الفترة المقبلة، إعادة طرح الأراضى الصناعية، التي تم سحبها من المستثمرين غير الجادين، على الخريطة الاليكترونية للأراضى الصناعية.

وأفاد مصدر بالهيئة لـ ”الخليج 365”، أن الهيئة وجهت خطابات للمستثمرين غير الملتزمين بخطة تدشين المشروعات الصناعية، والتي على أساسها تم تخصيص الأراضي الصناعية لهم.

وأشار إلى أن سياسية هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة المقبلة لن تسمح بوجود متر أرض غير مستغل للنشاط الصناعى، لافتاً إلى قيام بعض المستثمرين بالالتفاف علي الجداول الزمنية لتدشين المشروعات بالخلاف لما ورد في كراسة الشروط.