"التنمية الصناعية" تطرح أراضي مسحوبة من غير الجادين على الخريطة الإلكترونية

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وأفاد مصدر بالهيئة لـ ”الخليج 365”، أن الهيئة وجهت خطابات للمستثمرين غير الملتزمين بخطة تدشين المشروعات الصناعية، والتي على أساسها تم تخصيص الأراضي الصناعية لهم.
وأشار إلى أن سياسية هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة المقبلة لن تسمح بوجود متر أرض غير مستغل للنشاط الصناعى، لافتاً إلى قيام بعض المستثمرين بالالتفاف علي الجداول الزمنية لتدشين المشروعات بالخلاف لما ورد في كراسة الشروط.
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