شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر سلة خامات أوبك.. بلغت 64.40 دولارًا للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط، عن أن سعر سلة أوبك المكونة من أربعة عشر خامًا بلغ 64.40 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء الماضي ، مقارنة مع 63.92 دولارًا في اليوم السابق ، وذلك وفقًا لحسابات أمانة أوبك. وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھى خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى. وبلغ المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضى بلغ 42. 53 دولار للبرميل، كما أن المعدل الشهرى لسعر السلة بلغ 62.36 دولار للبرميل سبتمبر الماضى أما أغسطس الماضى فقد بلغ 59.62 دولار للبرميل . Advertisements وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في 5 ديسمبر فى فيينا، وتعقب ذلك محادثات مع منتجى نفط آخرين، من بينهم روسيا، والذين اتفقوا على خفض الإنتاج لدعم الأسعار، وهى المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

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