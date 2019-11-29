شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا كابيتال: اكتتاب الأفراد في «أرامكو» يتجاوز 38 مليار ريال سعودي والان نبدء بالتفاصيل

انتهت الليلة الماضية، فترة اكتتاب الأفراد على أسهم شركة «أرامكو» والتي بدأت الأحد 17 نوفمبر 2019، على أن تستمر فترة اكتتاب المؤسسات إلى يوم الأربعاء المقبل 4 ديسمبر 2019.

» نتائج أولية

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار «سامبا كابيتال»، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، عن نتائج اكتتاب شريحة الأفراد حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس الخميس 28 نوفمبر 2019م.

حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد 4.172.815 مكتتبا، بإجمالي عدد أسهم بلغ 1.191.586.430 سهما، تمثل ما قيمته 38.130.765.760 ريالا سعوديا، فيما تواصلت عملية الاكتتاب لشريحة الأفراد حتى الساعة 12 من منتصف ليلة الجمعة من خلال قنوات الاكتتاب.

وسيتم الإعلان وتحديث نتيجة اكتتاب الأفراد والمؤسسات المكتتبة اليوم الجمعة.

» السعر النهائي

وأعلنت أرامكو طرح 1.5% من أسهمها للاكتتاب العام، ما يعادل 3 مليارات سهم، على أن يتم تخصيص 0.5% كحد أعلى منها للأفراد.

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واكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري الذي تم تحديده عند 32 ريالا للسهم، وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح والتخصيص، الخميس 5 ديسمبر 2019.

وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد من قِبل المساهم البائع وأرامكو السعودية، وفقا لسلطتهما التقديرية المطلقة، بالتشاور مع المستشارين الماليين/‏ المنسقين الرئيسيين.

» خياران

وإذا تم تحديد سعر العرض النهائي عند مستوى أقل من 32 ريالا، فيما يتعلق بفائض مبلغ الاكتتاب «أي الفرق بين أعلى سعر في النطاق السعري وسعر العرض النهائي»، فيمكن للمستثمرين الأفراد الاختيار بين الحصول على قيمة الفرق بين سعر الاكتتاب وسعر الطرح النهائي نقدًا من خلال تحويل بنكي إلى حساب المكتتب الفرد أو إمكانية تخصيص أسهم إضافية.

» نتائج متوقعة

واعتبرت رانيا نشار، نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال، أن حجم الإقبال المتنامي من قبل الأفراد على الاكتتاب، يؤكد مدى الثقة بالجدوى الاستثمارية في الشركة وآفاقها الاستثمارية الواعدة، وعلى إيمان مجتمع المستثمرين والأفراد بالنهج الاقتصادي والإستراتيجي الذي تتبناه المملكة، مؤكدة أن معدلات الإقبال والمشاركة العالية من قبل شريحتي الأفراد، جاءت على نحو متوقع يتلاءم مع أكبر اكتتاب في التاريخ لأكبر شركة نفط في العالم.