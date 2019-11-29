الاقتصاد

النفط يواصل التراجع بعد صعود المخزونات والإنتاج الأمريكي

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تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي أمس الخميس بعد بيانات رسمية أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين ارتفعت بالمخالفة للتوقعات مع بلوغ الإنتاج مستوى قياسيا.

وبحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 22 سنتا بما يعادل 0.3 بالمائة إلى 63.84 دولار للبرميل، وذلك بعد هبوط 0.3 بالمائة أول أمس الأربعاء.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.6 بالمائة إلى 57.78 دولار للبرميل بعد انخفاض 0.5 بالمائة في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع ارتفاع الإنتاج لمستوى قياسي عند 12.9 مليون برميل يوميا وتباطؤ عمليات المصافي.

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وكان المحللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز تراجعا بواقع 418 ألف برميل.

والولايات المتحدة حاليا هي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم.

وكان الدافع الأكبر للمراهنة على هبوط السعر زيادة 5.1 مليون برميل في مخزونات البنزين، مقارنة مع توقعات لزيادة 1.2 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط قد صعدت هذا الأسبوع بفعل توقعات أن الصين والولايات المتحدة، أكبر مستخدمين للنفط في العالم، ستوقّعان قريبا اتفاقا أوليا يضع حدا لنزاعهما التجاري المستمر منذ 16 شهرا.

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