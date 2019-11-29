شكرا لقرائتكم خبر عن «مدن»: 200 مليار حجم الاستثمارات في المدن الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد بن محمد السالم، عن أن جهود الهيئة بالتكامل مع الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص في المملكة أثمرت عن توفير حزم تحفيزية نتج عنها تصاعد حجم الاستثمارات في المدن الصناعية إلى ما يقارب 200 مليار ريال.

» قطاعات رئيسية

وقال السالم، خلال ديوانية الإعلام الصناعي أمس الأربعاء: إن رؤية المملكة 2030، اعتمدت الصناعة خيارًا إستراتيجيًا لتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» كأحد أكبر برامج الرؤية الإثنى عشر بأكثر من 300 مبادرة؛ بهدف تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، والتركيز على 4 قطاعات رئيسية هي الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.

وأشار مدير عام «مدن» إلى أن الهيئة شهدت نقلة نوعية خلال العام الحالي 2019 واكبت بها تغيرات قطاع التصنيع العالمي، إذ أطلقت برنامج الإنتاجية الوطني لتحفيز المصانع على تحقيق أفضل معدلات الكفاءة الإنتاجية، ومساعدتها على التحول الرقمي ومسايرة الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا أن «مدن» تسعى لتمكين شركائها من تحقيق أقصى استفادة استثماريًا، فضلًا عن بناء شبكة علاقات جديدة مع شركاء آخرين.

» المجمعات الصناعية

وأكد السالم أن «مدن» تهتم منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تُشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، موضحًا أن الأراضي الصناعية المطورة تجاوزت 198,8 مليون م²حتى الآن، وأضاف: تضم المدن الصناعية القائمة 3506 مصانع منتجة.

» رؤية جديدة

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من جانبه، أوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي لـ«مدن» بندر الطعيمي، خلال عرض مرئي، أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عبر إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام بزيادة المحتوى المحلي تطرح منتجات وخدمات برؤية جديدة؛ لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية لمدنها الصناعية، وذلك ضمن مبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ بهدف تحفيز القطاع الخاص ورواد الأعمال على المشاركة في التنمية الصناعية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد على الصناعة كركيزة إستراتيجية لتنويع مصادر الدخل الوطني، فضلًا عن منح الصناعة السعودية قيمة مضافة تعزز من تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.

» حلول تمويلية

وأكد أنه خلال الفترة الأخيرة طرحت «مدن» العديد من المنتجات المبتكرة والحلول التمويلية بالتعاون مع شركائها بالجهات الحكومية والرسمية والقطاع الخاص؛ لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أبرزها اتفاقيتان مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لطرح منتجي «أرض وقرض» و«مصنع وقرض»، واتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي لإطلاق منتج تمويلي مشترك بسقف يصل إلى مليار ريال، يتيح مجموعة من الحزم التحفيزية المتنوعة ويعزز الأنشطة المساندة كالخدمات اللوجستية الداعمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مضيفًا: كما وقعت «مدن» اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لطرح منتج «أسس» لتيسير وصول روّاد الأعمال إلى المصانع الجاهزة والتمويل معًا، وتحسين ترتيب المملكة ضمن مؤشر «ريادة الأعمال»، فضلًا عن حاضنات الأعمال والمصانع الجاهزة بمساحات «700م² و1500م²».

» الملكية الجماعية

وأفاد بأن «مدن» وقعت اتفاقية مع شركة منافع المالية لتوفير تمويل الملكية الجماعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال التي تحتضنها المدن الصناعية مع تقديم مجموعة حوافز للشركات ذات القيمة المضافة العالية؛ لتشجيعهم على الاستثمار بالمدن الصناعية، مشيرًا إلى أن الهيئة وبالتكامل مع شركة مركز أرامكو لريادة الأعمال المحدودة «واعد» توفر دعائم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الصناعية الملائمة للمشاريع على أن تقدم «واعد» التمويل لحوالي 50 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا، إضافة إلى خدمات الإرشاد والتوعية وبناء القدرات لـما لا يقل عن 500 مستفيد.

» حزم تحفيزية

وأوضح الطعيمي، أنه بالإضافة إلى ما سبق، أبرمت اتفاقية أخرى مع شركة «سابك» لتوفير حزم تحفيزية متنوعة تخدم الصناعيين ضمن مبادرة «نساند» لاسيما رواد الأعمال، وبناء قدراتهم والموارد البشرية العاملة بالمصانع عبر إتاحة برامج تدريبية متخصصة، وتسهيل الحصول على التمويل اللازم بالتعاون مع كبرى الصناديق الوطنية، والمؤسسات المالية الحكومية، والجهات التمويلية في القطاع الخاص.