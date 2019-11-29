شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مع شكوك إبرام اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين والان نبدء بالتفاصيل
وتراجع البلاديوم بشكل طفيف بعد بلوغه في وقت سابق من الجلسة ذروة عند 1836.61 دولار للأوقية.
وبحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش، كان الذهب صاعدا 0.1 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1455.63 دولار للأوقية. وزاد في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمائة إلى 1454.80 دولار.
ووقع الرئيس الأمريكي، أول أمس الأربعاء تشريعا يلزم الخارجية الأمريكية بأن تقر، احتفاظ هونج كونج بما يكفي من الحكم الذاتي لتبرير منحها معاملة تجارية تفضيلية من الولايات المتحدة.
وأدانت بكين الخطوة وقالت إنها ستتخذ «إجراءات مضادة صارمة».
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1831.69 دولار للأوقية.
وارتفع المعدن الذي يستخدم في أنظمة عوادم المركبات لخفض الانبعاثات بحوالي 45 بالمائة هذا العام بسبب انخفاض المعروض.
واستقر البلاتين عند 892.95 دولار للأوقية وزادت الفضة 0.1 بالمائة إلى 16.96 دولار للأوقية.
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