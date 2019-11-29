شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المقيمين» توقف منشأتين وتفرض غرامات مالية على أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أقرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عدة مخالفات خلال الأسبوع الماضي تنوعت بين غرامات مالية قدرها 115 ألف ريال لثلاث منشآت تقييم، وإيقاف منشأتين لمدة 90 يوما، لمخالفتهما النظام واللوائح.

ويلزم نظام المقيمين المعتمدين جميع المقيمين المعتمدين بالتقيد بمعايير التقييم والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، واعتمدتها معايير التقييم الدولية المقرة من مجلس معايير التقييم الدولية، حيث أصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيمين المعتمدين التي شكلت بقرار وزير التجارة والاستثمار قراراتها بإيقاف منشأتين عن مزاولة المهنة لمدة 90 يوما، وتوقيع غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال لمنشأة تقييم خالفت هذه المعايير، وغرامات مالية أخرى تراوحت بين 5000 ريال وحتى 10000 ريال لعدة منشآت خالفت النظام.

وأوضحت الهيئة أن المادة الخامسة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين أكدت وجوب الالتزام بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، مشيرة إلى أن المادة الثالثة والثلاثين ذكرت مخالفات هذا النظام والتي تتضمن مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، أو مزاولة المهنة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة.

وتتنوع المخالفات التي قد توقعها الهيئة لمخالفين، حيث تبدأ بالإنذار أو اللوم أو الإيقاف عن ممارسة المهنة، لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال، أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين، وقد تصل إلى سجن مدة لا تتجاوز سنة، كما يجب أن يتوافق نوع العقوبة مع حجم المخالفة.

وسلمت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 491 ترخيصا لمزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعه في مختلف مناطق المملكة، كما أتاحت للراغبين في الاستفادة من خدمات المقيمين نظام «قيم qaym.sa»، الذي يربط المستفيدين بالمنشآت المرخصة، ويمكنهم من الوصول لهم والتعامل معهم من خلال نظام إلكتروني متكامل.