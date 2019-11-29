شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمارات النسائية تعزز توظيف السعوديات في القطاعات الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت سيدات أعمال بغرفة الشرقية أن رؤية 2030 أسهمت في تمكين المرأة ودعمت الاستثمارات النسائية، التي وفرت وظائف متنوعة تناسب السعوديات وتحقق طموحاتهن، خاصة في مجال التجميل والخياطة، فيما أشرن إلى السعي لتنويع الاستثمارات في قطاعات أخرى على رأسها: القطاع الصناعي والرياضي والتقني، فضلا عن أن قرار قيادة السيارات فتح الباب للتوظيف في عدة مجالات متعددة منها الأمن العام، والسجلات المرورية والمخالفات وقطاع تأمين السيارات، ومعارض السيارات والقيادة للنساء بسيارات أجرة خاصة.

وقالت رئيس المجلس التنفيذي لسيدات أعمال الشرقية مرام الجشي: إن أبرز الفرص الوظيفة التي وفرتها الاستثمارات النسائية تأتي في مجال الخدمات وبالأخص التجميل، إضافة للأزياء، مشيرة إلى أنه مؤخرا بدأت تتوافر الفرص الوظيفية في القطاع الرياضي والتقني والصناعي.

وأكدت الجشي أن المجلس التنفيذي يعمل على عدة مبادرات تهدف إلى تنويع الاستثمارات النسائية ورفع مشاركة المرأة في القطاعات الواعدة والمستهدفة ضمن رؤية ٢٠٣٠، ما يعزز مشاركتها في التنمية الاقتصادية بشكل عام ومن هذه القطاعات القطاع الصناعي وقطاع التقنية.

وأضافت: إن المبادرات تشمل مستويات متنوعة منها: رفع الوعي، والتدريب، والدعم والتحفيز، لافتة إلى أن في القطاع الصناعي يتم التعاون مع صندوق التنمية الصناعي، ومدن وسابك، أما في قطاع التقنية فنتعاون مع برنامج «بادر» لحاضنات التقنية.

وأكدت رئيس مجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية نجلاء العبدالقادر أن الاستثمارات النسائية هي الاقتصاد المستقبلي الممنهج للعمل وفق توجهات الرؤية؛ لأن التقنية والابتكارات هي التوجه القادم للكثير من المستثمرات والعمل على تبسيط الحياة وفق متطلبات السوق. مشيرة إلى أن التكامل والشراكة للمستثمرات وتوحيد الجهود وتنوع المهارات هو العمل القادم للكثير من سيدات الأعمال.

وأشارت إلى أن المرأة لديها ميزة العطاء والمرأة العاملة في الاقتصاد تسهم بالكثير من المبادرات من منطلق المساهمة المجتمعية؛ مما يحفز العديد من السيدات للدخول للأسواق وجمع التحديات التي تواجههن وعرض الحلول على المسؤولين بما يصب في صالح المجتمع الاقتصادي.

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وأشار المحلل الاقتصادي محمد بن فريحان إلى ما تشهده المملكة من تحولات وتطورات متسارعة منذ إعلان ولي العهد لرؤية 2030 حيث نجد أن العنصر النسائي أخذ مساحة لم يشهدها قبل ذلك في مجال النزول لسوق العمل ابتداء من التوظيف وتمكينها من العمل في جميع المجالات، مرورا بتيسير فرص الاستثمار لها ومشاركتها للرجل في مجالي المال والأعمال.

وأوضح ابن فريحان أن النساء أقل عناء في البحث عن الوظيفة من الرجال، إذ تشير إحصائيات وزارة العمل إلى أن أكثر من 87% من المنشآت التي تختص بمستلزمات النساء تم توطينها بنساء ولا يزال مجال التوظيف قائما ومتاحا.

وأكد ابن فريحان أن الفرص الاستثمارية المتاحة للنساء كثيرة، على رأسها مراكز التجميل والخياطة وأيضا المطاعم بجميع أنواعها، وظهر ذلك جليا في تجربة الأسر المنتجة، إضافة إلى الاستثمار في مجال تصاميم الأزياء والعطور والمكياج والديكورات وتصاميمها ومراكز رياض الأطفال ورعايتهم.

ولفت إلى أن قرار قيادة المرأة للسيارة في السعودية سيفتح أبوابا جديدة للوظائف النسائية لا سيما في معارض السيارات في وظائف الاستقبال والشرطة النسائية في كتابة المخالفات المرورية، بالإضافة إلى وظائف للتواصل مع النساء أثناء التعرض لمشكلة تخص السير أو الأوراق الرسمية.

وأضاف: إن العمل في السجلات المرورية من ضمن المجالات المتاحة لعمل المرأة، إضافة إلى العمل في الأمن العام، إذ يمكن للمرأة العمل مع الأمن العام في حركات التفتيش أو في طلب الأوراق الثبوتية، كما ستتوافر وظائف للنساء في شركات التأمين، للتعامل مع معاملات تأمين السيارات، فضلا عن إمكانية عمل المرأة في توصيل النساء بسيارات أجرة خاصة.