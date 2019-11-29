تقرير حكومى: الجامعات المصرية حققت زيادة فى عدد الخريجيين بعام 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أرقام خريجي التعليم العالي زيادة ملحوظة عام 2018، وفقا للنشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تشمل أعداد الخريجين بالجامعات الحكومية والقطاع الخاص، والدرجات العلمية. وتشمل النشرة السنوية للجهاز مجموعة من المؤشرات الهامة أهمها: - سجل عدد خريجي التعليم العالي 569 ألف خريج عام 2018 - سجل عدد خريجي التعليم العالي 537 ألف خريج عام 2017 - بلغ عدد خريجي الجامعات الحكومية نحو 406 ألف خريج عام 2018 Advertisements - بلغ عدد خريجي الجامعات الخاصة نحو 24 ألف خريج عام 2018 - سجل خريجي المعاهد العليا الخاصة نحو 85 ألف خريج عام 2018 - سجل خريجي المعاهد العليا الخاصة نحو 92 ألف خريج عام 2017 - بلغ عدد خريجي الأكاديميات بلغ 7 آلاف خريج عام 2018 - 48 ألف خريجي المعاهد الفنية "حكومية - خاصة" عام 2018 - بلغ عدد خريجي المعاهد الفنية 49 ألف خريج عام 2017 - وصل عدد الخريجين في مجال الأعمال والإدارة والقانون 180 ألف خريج

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