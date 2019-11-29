شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزا بدمياط الجديدة.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزا، بمنطقة الحديقة الدولية بمدينة دمياط الجديدة، ‪B)، أرقام (1 – 24 – 25 – ‪35‪ – 51 – 55 – 57 – 68 – 75 – 80‫ – 81 – 91)، يوم الأربعاء 2019/12/4، وتم تخصيص أيام الخميس 2019/12/5، والأحد 2019/12/8، والإثنين 2019/12/9، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

‫وتابع: سيتم تسليم القطع من 165 : 174 – ومن 176 : 180)، يوم الأحد 2019/12/1، وتم تخصيص أيام الخميس 2019/12/5، والأحد 2019/12/8، والإثنين 2019/12/9، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

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