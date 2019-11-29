شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة أحمد حلمى وإلهام شاهين وكبار المصممين cda يختتم فعالياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت منذ قليل فعاليات معرض القاهرة للتصميم (CDA) فى نسخته الثالثة اليوم الثلاثاء، بمشاركة نخبة من المصممين المصريين من جميع الاجيال وعدد من نجوم الفن من بينهم الفنانة الكبيرة الهام شاهين والنجم أحمد حلمي، و الفنانة أروى جودة والفنانة أمنية خليل.

وأكد هشام مهدي مؤسس جوائز القاهرة للتصميم (CDA) والرئيس التنفيذي لمجموعة مهدي، أن الدورة الجديدة على خطى الدورتين السابقتين، وتساهم في تعزيز المنصة الأولى للمصممين المبدعين في مصر والشرق الأوسط، لعرض أحدث أعمالهم، ومعرفة أحدث اتجاهات الصناعة العالمية، بالإضافة لإبراز دورهم في خلق حوار تخبئه التصميمات في ثناياها، يسرد قصصًا تعكس الثقافات المختلفة حول العالم.

أضاف مهدي لليوم السابع ان الجائزة تحرص على إلقاء مزيد من الضوء على المصممين المصريين الموهوبين في مختلف المجالات الحرفية والفنية، تمنح الجوائز لثلاثة فائزين في كل فئة من الست فئات من منافسات المسابقة، والتي تضم فئة الهندسة المعمارية، وهندسة المسطحات، والديكور، وتصميم المجوهرات بالإضافة إلي تصميم المنتجات .

وأشار مهدي إلى أن الجائزة تهدف إلى إنشاء منصة محلية مشهورة لكبار المصممين في مصر، لتجعل مجال التصميم رائد فكريًا ومروجًا للإبداع والتميز، فالجائزة بمثابة انفتاح جديد للجميع في هذا المجال، وتشجعهم للمشاركة في منتدى احترافي مناسب يتعرف على مواهبهم الإبداعية ويمكنهم الاعتماد على أحدث المعلومات الفنية.

جدير بالذكر أن لجنة التحكيم تضم كل من مصممة الإكسسوارات العالمية عزة فهمي، مهندس الديكور أُنسي أبو سيف، المعماري طارق نجا، المصمم عمرو حلمي والمصمم كريم مختجيان.

وأتاحت الدورة الثالثة من جائزة القاهرة للتصميم الفرصة للمصممين المصريين استعراض مشروعاتهم الفائزة في فئات التصميم الداخلي والأثاث في معرض Meet My Project الجماعي في Espace Commines في قلب حي Le Marais العصري.

واستضافت الجائزة كل من شويكار الغرابلي، التي تستوحي تصميماتها الداخلية من المواد الكهربائية التي تدمج بين المواد المتنوعة، إلى جانب Yasmina Makram Studios، استوديو تصميم متعدد التخصصات يركز على تقديم تعبيرات فنية راقية، والمصممة شوشة، التي تهدف تصميماتها داخلية كانت أو تتعلق بالمنتجات لأن يشعر الناس بالفخر بتراثهم، بالإضافة لفريق تصميم Annure Lighting، الذي يهدف لتصميم منتج مستدام يوفر طاقة شمسية نظيفة ومتجددة للمناطق الفقيرة حول العالم، ويضم الفريق نضال بدر، وشيرين محجوب، وهدى لاشين، ومحمد سعيد.

















































































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