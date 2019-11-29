شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب على نحو إيجابي في تعاملات عطلة "عيد الشكر" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار العقود الفورية خلال تعاملات الخميس بشكل إيجابي في ظل الهدوء الذي يهيمن على الأسواق العالمية بالتزامن مع إغلاق "وول ستريت" بمناسبة عطلة "عيد الشكر".



وسوف تعود الأسواق الأمريكية غدا للعمل لكن في جلسة مختصرة في مناسبة تعرف باسم "الجمعة السوداء" والتي تلي عطلة عيد الشكر.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:30 بتوقيت جرينتش بشكل سلبي عند 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.

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وكان المعدن النفيس قد وقع تحت وطأة الضغوط هذا الأسبوع بفعل التفاؤل في الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وعلاوة على ذلك، كشفت بيانات حكومية يوم الأربعاء عن أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 2.1% في الربع الثالث، في حين كانت القراءة الأولى قد سجلت نموا بنسبة 1.9%.



وعلى صعيد التعاملات، استقرت العقود الفورية للذهب عند 1462 دولارا للأوقية، وسجلت أعلى سعر عند 1464.7 دولار وأقل سعر عند 1460.4 دولار.