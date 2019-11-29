شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يغلق متباينًا والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أسعار النفط متباينة، أمس الخميس، مع تعافي الخام الأمريكي بشكل طفيف من مخاوف أثارها توقيع الرئيس دونالد ترامب مشروع قانون يساند المحتجين في هونج كونج، وهو ما يفاقم التوترات مع الصين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 14 سنتا، أو 0.2 بالمائة، إلى 63.92 دولار للبرميل بعد أن قلصت خسائر منيت بها في وقت سابق من الجلسة.

وارتدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عن خسائرها لتغلق مرتفعة 13 سنتا، أو 0.2 بالمائة، عند 58.24 دولار للبرميل في غياب كثير من المتعاملين الأمريكيين عن السوق في عطلة عيد الشكر.