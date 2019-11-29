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مالك آل مالك مديراً عاماً لسلطة دبي للتطوير

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 43 لسنة 2019 بتعيين مالك سلطان راشد آل مالك، مديراً عاماً لسلطة دبي للتطوير. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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