رئيس زامبيا يدعو إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

دعا الرئيس إدجار شاجوا لونجو، رئيس جمهورية زامبيا الشركات الإماراتية إلى تأسيس شراكات اقتصادية واستثمارية وتجارية مع الشركات الزامبية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما والاستفادة من الإمكانات الموجودة لدى الطرفين من أجل مستقبل مزدهر، وتعود بالمنفعة لمجتمعي الأعمال في البلدين.

وأضاف، إلى أن هناك فرصاً استثمارية مشتركة يمكن أن تحقق الفائدة للشركات الإماراتية والزامبية وفي قطاعات رئيسية ذات الاهتمام المشترك، وتشمل الزراعة والصناعة الغذائية والسياحة والطاقة المتجددة، مشيراً كذلك أن بلاده تعمل حالياً على تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات المتعلقة بمشاريع الطاقة الشمسية.

ولفت رئيس جمهورية زامبيا إلى أن بلاده تقدم العديد من المزايا للمستثمرين والشركات الأجنبية، كموقعها الاستراتيجي وسهولة الوصول إلى الأسواق الواعدة الأخرى في إفريقيا الجنوبية، وارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية.وجاءت تصريحات الرئيس الزامبي خلال اجتماع جمعه والوفد المرافق له أمس مع ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وعلي عبدالله الشعفار، عضو مجلس إدارة غرفة دبي، وحسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي، وعمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، وعدد من كبار رجال الأعمال في الدولة، وذلك في مقر غرفة دبي.وأشار ماجد سيف الغرير إلى أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين دبي وزامبيا، مؤكداً التزام غرفة دبي بتوفير كافة التسهيلات الممكنة التي تساعد المستثمرين على تعزيز نشاطاتهم، لافتاً إلى وجود رغبةٍ بين الجانبين لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم الأهداف المشتركة للطرفين.