«دبي للسياحة» تبحث مع «هيلتون» تعزيز التعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، مؤخراً اجتماعاً مع شركة «هيلتون» العالمية القابضة، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وهلال سعيد المري، المدير العام للدائرة، وكريستوفر جي ناسيتا، الرئيس والمدير التنفيذي ل«هيلتون»، وسيمون فينسنت، رئيس هيلتون في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ورودي جاغرسباتشر، الرئيس الإقليمي ل«هيلتون» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا.

جاء تنظيم الاجتماع في إطار اللقاءات المتواصلة التي تعقدها الدائرة مع شركائها الرئيسيين في قطاع السياحة، بهدف إطلاعهم على أبرز التطورات التي يشهدها القطاع، وكذلك تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب الاستفادة من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف «استراتيجية السياحة 2022- 2025». وتم خلال الاجتماع أيضاً تسليط الضوء على الدور المهم والرئيسي لقطاع الضيافة، إلى جانب الدعم الذي يقدمه الشركاء العالميون مثل «هيلتون» للمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية وتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح المدينة العالمية الأولى المفضلة للزيارة، وذلك بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكدت الدائرة، ضرورة تحفيز الشركاء على العمل بما يتوافق مع الجهود المبذولة ضمن هذا الإطار، وأيضاً الاستفادة من مختلف المبادرات التي تطلقها لضمان نجاح «استراتيجية السياحة»، وكذلك استضافة «إكسبو 2020 دبي».

كما قامت «دبي للسياحة» باستعراض أحدث الوجهات والمعالم السياحية في الإمارة، كما سلطت الضوء على الإحصاءات الأخيرة الخاصة بأعداد الزوار الدوليين للمدينة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. إضافة إلى الاستراتيجيات الرئيسية والحملات التسويقية التي نفذتها الدائرة، وأسهمت في استقطاب المزيد من الزوار الدوليين، إلى جانب ذكر أهم ملامح الخطة الرامية إلى جذب أعداد أكبر من الزوار خلال فترة انعقاد «إكسبو 2020 دبي» وذلك بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين المحليين والعالميين.