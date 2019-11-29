تخفيضات «الجمعة السوداء» تتحول إلى حمى تسوق عالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تحول تقليد تخفيضات «الجمعة السوداء» إلى حمى عالمية بعد الشهرة التي حظيت بها هذه الفعالية سنوياً، فيما كان «سوق دوت كوم»، «أمازون الإمارات» حاليا، موقع التسوق الإلكتروني الذي انطلق من دبي، المبادر باستنساخ تسمية جديدة للفعالية باسم «الجمعة البيضاء» لأول مرة في عام 2014.

قامت «سوق دوت كوم» واحتراماً ليوم الجمعة، يوم العبادة والعائلة والأصدقاء في المنطقة بتسمية احتفالية التسوق بيوم «الجمعة البيضاء»، في رمز للاحتفال والسعادة بدلا من «الجمعة السوداء».

شجع نجاح «الجمعة البيضاء» من قبل «سوق دوت كوم» عشرات مواقع التسوق الإلكتروني في المنطقة وآلاف المتاجر التقليدية لإطلاق فعالية تواكب «الجمعة السوداء» .

وبناء على شهرة «الجمعة السوداء» الأمريكية، اليوم الذي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر وعادة ما يكون في نهاية شهر نوفمبر من كل عام أصبح الملايين حول العالم يؤجلون قرارات شراء المنتجات مرتفعة السعر إلى هذا اليوم، لاسيما الهواتف المتحركة والإلكترونيات والملابس والأحذية وغيرها.

يشار إلى أن يوم الجمعة السوداء «بلاك فرايداي»، والذي سمي بهذا الاسم لأن الشركات تخفّض أسعار منتجاتها إلى دون مستوى الربح، واحد من أكبر أيام التخفيضات والتسوق في الولايات المتحدة الأمريكية، وحقق زخماً ملموساً خلال العقد الماضي في مختلف أنحاء العالم.

وتقوم أغلب المتاجر في الولايات المتحدة خلال «الجمعة السوداء»: بتقديم عروض وخصومات كبيرة، حيث تفتح أبوابها مبكرا. وفي يوم الجمعة السوداء تقوم أيضا بعض متاجر الإنترنت مثل موقع «أمازون» و«إيباي» بطرح عروض مغرية وخصومات كبيرة على ملايين المنتجات والسلع.

عربياً.. باتت المتاجر الإلكترونية والتقليدية تستهدف المتسوقين خلال فترة الجمعة السوداء لإطلاق عروض وتخفيضات بألوان مختلفة مثل «الجمعة الصفراء» التي أطلقها موقع «نون دوت كوم» والجمعة البرتقالية والخضراء، بهدف استقطاب المتسوقين الرقميين الذين باتوا يتمتعون بثقافة عالية جداً في التسوق الالكتروني واستخدام تقنيات الدفع عبر البطاقات والأنظمة التقنية الأخرى.

وتعود تسمية الجمعة السوداء إلى القرن ال 19، حيث ارتبط ذلك مع الأزمة المالية عام 1869 في الولايات المتحدة والذي شكل ضربة كبرى للاقتصاد الأمريكي، حيث كسدت البضائع وتوقفت حركات البيع والشراء ما سبب كارثة اقتصادية في أمريكا.