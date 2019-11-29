أسهم أوروبا تتراجع بعد تشريع أمريكي يجدد توترات التجارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية عن مستويات مرتفعة شبه قياسية، إذ وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يدعم المحتجين في هونج كونج، مما يثير شكوكاً حيال التوصل إلى تسوية لحرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين.

قوبل القانون، الذي يحذر من عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في المركز المالي الآسيوي في ظل احتجاجات منادية بالديمقراطية، بانتقاد حاد من الصين لما تراه تدخلاً أمريكياً في شأن داخلي.

تُنذر الأزمة الدبلوماسية بتقويض المفاوضات بشأن هدنة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. كان التفاؤل قد ساد معنويات المستثمرين بأن يجري على الأقل توقيع اتفاق تجارة جزئي بنهاية العام. وقادت أسهم قطاعي شركات صناعة مكونات السيارات وشركات التكنولوجيا الحساسين للتجارة الخسائر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي. وبحلول الساعة 0806 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر القياسي منخفضاً 0.3%.

وفي بورصة طوكيو، تراجعت الأسهم اليابانية أمس الخميس بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشريعاً للكونجرس يدعم المحتجين في هونج كونج، مما يثير مخاوف من مواجهة جديدة مع بكين قد تعرقل محادثات التجارة.

ونزل المؤشر نيكاي القياسي 0.12 في المئة إلى 23409.14 نقطة ليوقف سلسلة صعود استمرت أربعة أيام، بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.17 في المئة إلى 1708.06 نقطة بعد أن فاق عدد الأسهم المتراجعة نظيرتها الصاعدة بواقع 1416 إلى 628.

وحذرت الصين الولايات المتحدة اليوم من «إجراءات مضادة صارمة» رداً على تشريع أمريكي يساند الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج، وقالت إن محاولات التدخل في المدينة مآلها الفشل.

وبالرغم من ذلك، صعدت بعض الأسهم ذات الصلة بالتكنولوجيا، إذ ارتفع سهم هيتاشي 1.8 في المئة ليبلغ أعلى مستوياته في عام ونصف العام.

وزاد سهم كيوسيرا 1.9 في المئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أوائل 2018، بينما صعد سهم فوجيتسو 1.1 في المئة إلى ذروته في عشرة أعوام.

وارتفع سهم باناسونيك 2.8 في المئة بعد أن أوردت صحيفة نيكي الاقتصادية أن الشركة تعتزم التخارج من أنشطتها الصغيرة الخاسرة في مجال أشباه الموصلات.

من ناحية أخرى، تراجعت بعض الأسهم المأمونة، إذ نزل سهم سكك حديد وسط اليابان 1.6 في المئة وهبط سهم سكك حديد شرق اليابان 1.1 في المئة.

وهوى سهم جابان ديسبلاي 4.2 في المئة بعد أن قالت الشركة المتعثرة أمس الأربعاء إنها ستراجع أرباحها السابقة بعد أن أخطر مسؤول تنفيذي سابق في قطاع المحاسبة الشركة بشأن احتيال محاسبي وقع سابقاً يقول إنه حدث بتوجيه من الإدارة العليا السابقة.

ويذكر أن الأسهم الأمريكية مغلقة أمس بمناسبة عطلة عيد الشكر، وكانت الأسهم الأمريكية، قد أغلقت على مستويات قياسية مرتفعة للجلسة الثالثة على التوالي في معاملات محدودة، الأربعاء، حيث أشارت بيانات جديدة إلى اقتصاد يقف على قدم راسخة، بينما استمر تفاؤل المستثمرين الحذر حيال حل توترات التجارة الأمريكية الصينية.

وارتفع المؤشر داو جونز 44.15 نقطة بما يعادل 0.16 في المئة ليصل إلى 28165.83 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.2 نقطة أو 0.42 في المئة مسجلاً 3153.72 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 57.24 نقطة أو 0.66 في المئة إلى 8705.18 نقطة.