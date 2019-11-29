النفط يهبط ليوم ثانٍ وسط صعود مخزونات وإنتاج الولايات المتحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي أمس الخميس، بعد أن أفادت بيانات رسمية بأن مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين ارتفعت بالمخالفة للتوقعات مع بلوغ الإنتاج مستوى قياسياً.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 22 سنتاً بما يعادل 0.3 في المئة إلى 63.84 دولار للبرميل، وذلك بعد هبوط 0.3 في المئة أول أمس الأربعاء.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً أو 0.6 في المئة إلى 57.78 دولار للبرميل بعد انخفاض 0.5 في المئة في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع ارتفاع الإنتاج لمستوى قياسي عند 12.9 مليون برميل يومياً وتباطؤ عمليات المصافي. كان المحللون توقعوا في استطلاع لرويترز تراجعاً بواقع 418 ألف برميل.

والولايات المتحدة حالياً هي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم.

وكان الدافع الأكبر للمراهنة على هبوط السعر زيادة 5.1 مليون برميل في مخزونات البنزين، مقارنة مع توقعات لزيادة 1.2 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط صعدت هذا الأسبوع بفعل توقعات بأن الصين والولايات المتحدة، أكبر مستخدمين للنفط في العالم، ستوقعان قريباً اتفاقاً أولياً يضع حداً لنزاعهما التجاري المستمر منذ 16 شهراً.

قال مسؤول كبير في «لوك أويل» إن كبار منتجي النفط الروس اقترحوا الإبقاء على حصصهم الإنتاجية في إطار الاتفاق المبرم بين «أوبك» ودول من خارجها حتى نهاية مارس/ آذار، وذلك خلال اجتماع مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك أمس الخميس.

وأبلغ المسؤول، رافيل ماجانوف، الصحفيين عقب الاجتماع أن منتجي النفط اقترحوا على نوفاك أن يلتقوا مجدداً في نهاية مارس/ آذار لبحث اتفاق النفط.

تبحث دول أوبك وروسيا ومنتجو نفط آخرون من خارج المنظمة اتفاق الإنتاج العالمي في فيينا في الخامس والسادس من ديسمبر/ كانون الأول. وتكبح تلك الدول إنتاجها النفطي لتحقيق التوازن في السوق ودعم الأسعار على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وقال نوفاك إن موقف روسيا من الاتفاق، الذي ينتهي في نهاية مارس/ آذار، هو «سر في الوقت الحالي».

بدورها، قالت شركة إيركوتسك الروسية للنفط، إن فكرة استثناء مكثفات الغاز الروسية من حسابات اتفاق الإنتاج العالمي بين أوبك وحلفائها قيد النقاش للفترة بعد مارس / آذار.

ونسقت أوبك ودول غير أعضاء بالمنظمة إنتاجها النفطي لتحقيق التوازن بالسوق ودعم الأسعار لثلاث سنوات. وينقضي أجل اتفاقهم الحالي في مارس/آذار. ومن المقرر أن يبحث مصدرو النفط اتفاقهم في فيينا يومي الخامس والسادس من ديسمبر/ كانون الأول. (رويترز)