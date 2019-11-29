شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن سعيد: الآباء المؤسسون جعلوا الإمارات منارة للتسامح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت مؤسسات ودوائر إمارة دبي باليوم الوطني الثامن والأربعين، حيث أقيمت فعاليات تراثية ومعارض فنية، وقدم مسؤولو الدوائر والمؤسسات كلمات أعربوا فيها عن مشاعر الفخر والعزة بالوطن.

وحضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الاحتفال الخاص الذي نظمته مطارات دبي بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين في المبنى 3 في مطار دبي الدولي.

حضر الاحتفال الذي نظمه فريق هويتي الذي يضم ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين لمطارات دبي، عدد من كبار المسؤولين وحشد من كبار الضباط العسكريين وموظفي مطار دبي الدولي.

وشمل الاحتفال قيام سمو الشيخ أحمد بن سعيد راعي الحفل بزيارة السوق الوطني الذي تنظمه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والذي يشمل بعض المنتجات التراثية والمعرض الفني الذي تنظمه شرطة دبي والذي شمل صوراً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وعلى تويتر قال سموه: اليوم الوطني مناسبةٌ للتمعن في ماضينا، وإيلاء ما تستحقه رؤية آبائنا المؤسسين من إشادة وتقدير. فقد استطاعوا بفضل حكمتهم ان يجعلوا من دولة الإمارات منارةً للتسامح والتعايش والتآلف مع أكثر من 200 جنسية يقيمون على ترابها ويعتبرونها وطنهم الثاني.

واحتفلت مجموعة الإمارات باليوم الوطني ال48 حيث اجتمع موظفون من مختلف الأقسام للاستمتاع بنشاطات متنوعة في مقرها الرئيسي.

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ودشّن الاحتفالات رسمياً سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الذي قام بقطع قالب حلوى ضخم على شكل علم الدولة.

واستمتع موظفو مجموعة الإمارات بفعاليات شملت بيتاً تراثياً وسوقاً شعبية قدّمت مأكولات إماراتية، وركناً لنقش الحناء والتقاط صور بالأزياء التقليدية. واستمتع الأطفال الذين حضروا برفقة أهلهم من الموظفين باللعب في منطقة مخصصة لهم وشاهدوا عروضاً حيّة لفرق فلكلورية.واجتمع موظفو الدائرة الهندسية في مجموعة الإمارات أمام الطائرة التي تحمل ملصق عام التسامح، الذي يصوّر أشخاصاً من جنسيات وخلفيات ثقافية متعددة.

واحتفل إكسبو 2020 دبي باليوم الوطني ال 48 لدولة الإمارات، بمشاركة موظفيه الذين يمثلون أكثر من 70 دولة. بدأت الاحتفالات بعزف النشيد الوطني، لتنطلق بعدها الفعاليات التي شملت جلسة نقاشية تناولت الثقافة الإماراتية، بمشاركة ممثل عن مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري.

وأُتيحت الفرصة أمام المشاركين في الحفل لتذوق بعض الأطباق الإماراتية، والتعرف على جوانب من التراث الإماراتي.

وأحيت سلطة واحة دبي للسيليكون، اليوم الوطني الثامن والأربعين ويوم الشهيد ببرنامج فعاليات عكست المعاني السامية للمناسبتين الوطنيتين.

وزيّنت ألوان علم الدولة، المبنى الرئيسي لسلطة واحة دبي للسيليكون وشوارعها، وشهد الاحتفالات االدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في سلطة واحة دبي للسيليكون، إلى جانب عدد من مسؤولي الواحة وأكثر من 700 من موظفي الواحة.

وقال الدكتور محمد الزرعوني: «نحتفل باليوم الوطني الثامن والأربعين بالتزامن مع عام التسامح الذي تحتفي الدولة بقيمه كرسالة إنسانية للعالم، لنواصل مسيرة البيت المتوحد التي بدأها الآباء المؤسسون بإعلان الاتحاد».