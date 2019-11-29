احتفالات مؤسسات الشارقة ترسخ قيم عام التسامح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات المستوحاة من تراث الدولة، وذلك بحضور علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير الهيئة والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني مدير دائرة الطيران المدني في الشارقة، وموظفي وموظفات الجهتين.

وشمل الاحتفال الذي أقيم أمام مبنى إدارة المطار، فقرات من التراث الشعبي وفقرات عزف من الفرق الشعبية والأكلات الشعبية لدولة الإمارات.وقال الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة: تحتفل دولتنا الحبيبة هذه الأيام بيومها الوطني الثامن والأربعين وقد أثبتت أنها من أنجح التجارب الوحدوية والتنموية في المنطقة والعالم بما حققته من إنجازات في المجالات كافة.وقال علي سالم المدفع: إن الاحتفال باليوم الوطني يعيد إلى أذهاننا ذكرى تأسيس الاتحاد عندما توحدت إرادة الآباء المؤسسين وصدق عزمهم على تأسيس دولة فتية سطرت تاريخاً مشرقاً.

وفي أجواء حافلة بمعاني الانتماء للوطن والولاء للقيادة، احتفلت شركة الشارقة لإدارة الأصول مع موظفيها وموظفاتها وأطفالهم باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، في فعالية خاصة تم تنظيمها بهذه المناسبة، في سوق الجبيل.

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في أجواء وطنية استثنائية ومفعمة بالفرح، احتفل مصرف الشارقة الإسلامي، في مقره الرئيسي بالشارقة، باليوم الوطني الثامن والأربعين، بحضور محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي للمصرف، وأحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي، ومديري الإدارات والأقسام، وعدد كبير من موظفي المصرف من مختلف فروعه بالدولة.

وبعد أداء السلام الوطني ورفع علم دولة الإمارات على سارية المصرف، قدمت الشرطة العسكرية عزفاً موسيقياً وطنياً، تلته فقرة الأهازيج والفنون الشعبية، واختتم الأوبريت بمشاركة الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية وكافة موظفي المصرف في كتابة عبارات الولاء والحب للدولة وتركيبها في لوحة التسامح التي احتوت على مجسم لشجرة الغاف الوطنية، في ظل تفاعل كبير من الحضور مع كافة فعاليات وعروض الاحتفالية.

ونظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، حفلاً خاصاً بهذه المناسبة في مقرها الرئيسي، تضمن العديد من الفعاليات الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية وإبراز النجاحات التي حققتها الإمارات في الماضي والحاضر.

وحضر الحفل وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، والعديد من مديري الإدارات والأقسام، وجمع من الموظفين والموظفات الذين عبّروا عن سعادتهم بهذا اليوم المجيد من تاريخ دولتهم، التي أصبحت رائدة دول العالم في التطور والتقدم والاستقرار والازدهار.

أوقامت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للإمارات، وسط أجواء مميزة من الحب والاعتزاز بالتراث وتاريخ الأجداد، مفعمة بمظاهر الاعتزاز بالهوية الوطنية ومزينة بأنقى معاني الانتماء والولاء لمسيرة الاتحاد، بحضور رئيس المدينة الدكتور خالد عمر المدفع، والمسؤولين والموظفين.