«إي إف جي» تدشن أعمالها الإقليمية انطلاقاً من دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بعد أقل من أسبوع، على إعلان مركز دبي المالي العالمي، افتتاح شركة المدفوعات وصرف العملات «ورلد فيرست»، إحدى شركات «آنت فاينانشال»، الذراع التكنولوجية المالية لشركة «علي بابا»، مكتبها الإقليمي في المركز، قالت «إي إف جي إنترناشيونال»، المتخصصة في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول، إنها تعتزم افتتاح مكتب جديد لها في دبي.وبموجب حصولها على الموافقات التنظيمية اللازمة من سلطة دبي للخدمات المالية، من المتوقع أن يبدأ مكتب «إي إف جي إنترناشيونال» الاستشاري الجديد العمل بكامل طاقته بحلول 11 ديسمبر المقبل، ويترأسه ساشا بيتريك.

ويأتي تأسيس المكتب الجديد الذي سيتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً له تعزيزاً لقاعدة وجود البنك عبر قارة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، ما سيزيد من وصول المجموعة إلى الأسواق التي تمتاز بإمكانات النمو طويل الأجل تماشياً مع استراتيجية النمو الخاصة بالبنك.

وقد باشرت المجموعة بتعيين 22 موظفاً للعمل في مكتبها الجديد، وتتوقع زيادة حجم فريق عملها إلى أكثر من 30 موظفاً خلال السنة الأولى. وتطمح المجموعة من خلال عمليات مكتبها الجديد في دبي إلى توليد ما يقارب 3 مليارات فرنك سويسري من الأصول الخاضعة للإدارة بحلول عام 2022.