شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف في أسعار الوقود خلال ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات عن ارتفاع أسعار البنزين واستقرار سعر الديزل لشهر ديسمبر /‏كانون الأول المقبل، مقارنة بشهر نوفمبر/‏ تشرين الثاني الحالي.

ارتفع سعر لتر البنزين سوبر (98) إلى 2.24 درهم بدلاً من 2.20 درهم في نوفمبر، بينما ارتفع سعر بنزين خصوصي (95) إلى 2.12 درهم في نوفمبر بدلاً من 2.09 درهم في نوفمبر، وارتفع سعر بنزين إي بلس (91) إلى 2.05 درهم بدلاً من 2.02 درهم في نوفمبر. واستقر سعر لتر الديزل عند 2.38 درهم في ديسمبر عند نفس السعر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع طفيف في أسعار الوقود خلال ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.