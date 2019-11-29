افتتاح «نخيل مول» في نخلة جميرا بـ 1.2 مليار درهم

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افتتح علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة نخيل، أمس «نخيل مول»، وجهة التسوق والمطاعم والترفيه الجديدة في قلب «نخلة جميرا».

يقع المركز التجاري الجديد في «نخلة جميرا» وتبلغ تكلفته 1.2 مليار درهم، وتعتبر الوجهة الفريدة للمفاهيم الجديدة في التسوق والمطاعم والترفيه والتسلية، إضافة إلى توفير الراحة والخدمات لسكان النخلة البالغ عددهم 78000 نسمة، وجذب مذهل وجديد لملايين السياح الذين يزورون الإمارات كل عام.

يمكن الوصول إلى «نخيل مول» بسهولة عن طريق المترو أو باستخدام السيارة أو سيراً على الأقدام، حيث تم تشغيل محطة «بالم مونوريل» يوم الافتتاح، لتمكين الزوار من الوصول إلى المول بشكل مجاني حتى نهاية فبراير 2020، وأيضاً يمكن باستخدام الطرق المباشرة الوصول إلى المواقف المتعددة الأدوار، كما يمكن للمشاة الوصول عبر حديقة الاتحاد ومن «مرينا ريزيدنس».

وقال رئيس مجلس إدارة نخيل، علي راشد لوتاه: نحن فخورون بإضافة «نخيل مول» إلى مجموعتنا المتنوعة من مراكز البيع بالتجزئة والترفيه والضيافة. تجمع هذه الوجهة الجديدة بين مرافق البيع بالتجزئة من الدرجة الأولى ومناطق الجذب الفريدة في «نخلة جميرا»، التي لا تزال تعتبر من أكثر الأماكن في دبي، التي يرغب الناس بالعيش فيها أو زيارتها.

لقد كان «نخيل مول» جزءاً من خطة التصميم الرئيسية للنخلة منذ انطلاق مشروع بنائها، ويُعد افتتاح المركز التجاري الجديد، بمثابة إنجاز آخر يقربنا من تحقيق أهدافنا ورؤيتنا الخاصة بهذه الجزيرة ذات الشهرة العالمية.