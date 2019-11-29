«صناعيات» تمكن المستثمرين من تملك المستودعات في دبي

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نظراً للنمو المستمر للتسوق الإلكتروني على الصعيدين العالمي والمحلي، وزيادة ثقة المستهلكين قبل معرض إكسبو 2020، يزداد الطلب على مساحات التخزين ومراكز الوفاء التي تخدم التسوق الإلكتروني.

وبحسب صالح عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات، يشير هذا التوجه إلى تزايد الاهتمام بالمستودعات وغيرها من الحلول اللوجستية ذات التكلفة الفعالة، وخاصة من قبل المستثمرين الصينيين.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لدبي بتبادل تجاري بلغ 71 مليار درهم في النصف الأول من عام 2019- أي زيادة بنسبة 4 % عن 2018.

وقال صالح عبدالله لوتاه: «يتيح سوق المستودعات، الفرصة أمام الشركات التي تتطلع إلى توسيع أعمالها وتوفير تكلفة القيمة الإيجارية؛ حيث إننا نتلقى الكثير من الاستفسارات باستمرار من قبل المستثمرين الصينيين الراغبين في بدء أعمال في دبي، والذين تحولوا في النهاية من عملاء محتملين إلى عملاء حقيقيين .وتمكن «صناعيات»، الشركات من امتلاك مستودعاتهم الخاصة خلال 10 سنوات. وقد تم إطلاق «صناعيات» لتلبية الاحتياجات المتزايدة على المستودعات ومساحات التخزين في دولة الإمارات.

ومن خلال عقود التأجير المنتهية بالتملك التي توفرها «صناعيات» لمستودعات ذات موقع استراتيجي، تصبح القيمة الإيجارية أحد الأصول العقارية التي تزداد قيمتها مع مرور الوقت. كما أن مستودعات «صناعيات» تتميز أيضاً بمساحات مختلفة ومواصفات متنوعة بأسعار تنافسية.

وأضاف صالح عبدالله لوتاه، أن الطلب المتزايد على المستودعات من الشركات الصينية ينبع من تعزيز العلاقات التجارية والدبلوماسية بين الصين والإمارات؛ حيث أدت هذه العلاقات الوثيقة إلى نمو التجارة والأعمال الصينية في الدولة، وخاصة في دبي. ووفقاً لما ذكرته «وام»، فقد نمت التجارة بين الإمارات والصين بنسبة 81 في المئة على مدار 10 سنوات، أي وصلت إلى حوالي 37.84 مليار دولار (138.9 مليار درهم) في عام 2018، مقارنة ب20.9 مليار دولار (77 مليار درهم) في عام 2009. ويوجد الآن 876 شركة صينية مسجلة في جمارك دبي، 623 منها هي شركات لديها تراخيص تجارية، و244 شركة تحمل تراخيص منطقة حرة، و9 شركات لديها تراخيص مهنية.