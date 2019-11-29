شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون وأصحاب الأعمال باحتفالية «اقتصادية عجمان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”
احتفلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان باليوم الوطني 48 وذلك بحضور المدير العام علي عيسى النعيمي، وقيادات وموظفي الدائرة، كما حضر الاحتفال عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال من ضمنهم لو فانغ مدير السوق الصيني في عجمان، وقد ابتدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني للدولة، ثم تم عرض مجموعة من الفقرات المعبرة عن التراث الوطني، وتضمن الاحتفال مشاركة الفرق الحربية إضافة إلى ركن المأكولات الشعبية الذي استضاف مجموعة من الأسر المنتجة، وركن للتصوير بالزي الوطني والتصوير مع الصقور، كما شهد الاحتفال عدداً من المسابقات التفاعلية للموظفين والحضور، وسط مشاعر البهجة والفخر بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.
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