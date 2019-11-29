«البنوك» و«العقار» يضغطان على الأسهم في آخر جلسات الأسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

نالت الضغوط البيعية من الأسهم المحلية في ختام تعاملات الأسبوع، وتخلى على إثرها مؤشر سوق دبي عن حاجز 2700 نقطة، وانخفض 1.2% مع تراجع «القيادية» في البنوك، والعقار، التي بدورها تراجعت بسوق أبوظبي بنسبة 0.25% فقط.

ووصلت السيولة في الأسواق إلى 390.7 مليون درهم، منها 215 مليون درهم في دبي، و175.67 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 175.47 مليون سهم، توزعت بواقع 147.47 مليون سهم في دبي، و28 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 63 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 36 شركة، وجاء ذلك من خلال 4111 صفقة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.22% عند مستوى 2678.7 نقطة، متأثراً بنزول أسهم شركات العقار والبنوك والنقل والتأمين والسلع.

وهبط قطاع العقار 0.76% نتيجة هبوط «إعمار العقارية» 0.48%، و«إعمار للتطوير» 1.91%، و«إعمار مولز» 1.04%، و«أرابتك» 0.81%، و«داماك» 1.27%، و«الاتحاد العقارية» 0.99%.

وهبط قطاع البنوك 1.7% بعد هبوط «الإمارات دبي الوطني» 2.5%، و«دبي الإسلامي» 1.12%.

ونزل قطاع النقل 2.5% متأثراً بنزول «العربية للطيران» 3.3%، و«أرامكس» 1.84%، و«الخليج للملاحة» 1.1%.

وبالعكس، ارتفع قطاع الاستثمار 0.6% بعد ارتفاع «شعاع كابيتال» 1%، و«سوق دبي المالي» 4.76%، وذلك في مقابل هبوط «دبي للاستثمار» 0.79%.

من جانبه، انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.25% إلى مستوى 5030.75 نقطة، مع انخفاض أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والصناعة والسلع.

ونزل قطاع البنوك 0.3% بفعل نزول «أبوظبي التجاري» 2.2%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.39%، وذلك أمام ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.13%، الذي قلص من حدة خسائر القطاع.

وهبط قطاع العقار 0.86% مع هبوط «الدار» 0.91%، فيما استقر «رأس الخيمة العقارية» دون تغيير.

وتراجع قطاع الطاقة 0.26% مع تراجع «دانة غاز» 0.21%، و«طاقة» 0.17%، و«أدنوك للتوزيع» 0.37%. وهبط قطاع الاستثمار 0.43% نتيجة هبوط «إشراق» 4.18%، وذلك أمام ارتفاع «الواحة كابيتال» 1.24%. يأتي ذلك بينما استقر سهم «اتصالات» دون تغيير. وتصدر «جي إف إتش» التداولات في سوق دبي بقيمة 47.5 مليون درهم، وارتفع بنسبة 2.53% مغلقاً عند 0.89 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 45 مليون درهم، مغلقاً عند 4.13 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات وصلت إلى 25.84 مليون درهم، وأغلق عند 11.7 درهم.

وفي سوق العاصمة، واصل «أبوظبي الأول» زعامة التداولات بقيمة 113.2 مليون درهم، مغلقاً عند 15.2 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 18.6 مليون درهم، وأغلق عند 7.55 درهم، ثم «اتصالات» بتداولات بقيمة 13.14 مليون درهم، مغلقاً عند 16.3 درهم. وسجل «الاستشارات المالية الدولية» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 12.5% مغلقاً عند 0.9 درهم، وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين «المدينة للتمويل» بتراجعه 5.85% عند 0.177 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة في أبوظبي، «بلدكو» بنسبة 7.43% مغلقاً عند 0.38 درهم، وبالعكس، سجل «البنك العربي المتحد» الانخفاض الأكثر بنسبة 10% مغلقاً عند 0.99 درهم.

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 54.3 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 54.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.5 مليون درهم محصلة بيع العرب، و880 ألف درهم محصلة بيع الخليجيين، و51.88 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 20 مليون درهم محصلة شراء، وذلك أمام توجه بيعي للعرب والخليجيين والمواطنين، وبصافي استثمار 20 مليون درهم كمحصلة بيع، توزعت بواقع 8 ملايين درهم محصلة بيع العرب، و3 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين، و9 ملايين درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «إعمار العقارية»، و«ديار»، و«الإمارات دبي الوطني»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار»، و«إعمار للتطوير»، و«أبوظبي الأول»، و«العربية للطيران».

أما المحافظ الاستثمارية فتباين أداؤها، مع التوجه نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 7.8 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل، بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 21.8 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي بصافي استثمار بلغ 7.8 مليون درهم محصلة بيع، وإلى الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 21.8 مليون درهم محصلة شراء.