فتح باب التسـجيل في قمـة التمكين الاقتصادي للمرأة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي تنعقد تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، عن فتح باب التسجيل للحضور والمشاركة في دورتها الثانية التي تنطلق في 10 من ديسمبر المقبل بإمارة الشارقة في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

ودعت القمة، التي تنظمها مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على مدى يومين، جميع المؤسسات والأفراد حول العالم المهتمين بتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز دور المرأة الاقتصادي، إلى التسجيل في جلسات القمة عبر موقعها الخاص على الإنترنت. وعلى مدار يومين، تنظم القمة سلسلة من ورش العمل التفاعلية، التي تستهدف الطلاب والمتخصصين وأفراد المجتمع، تتناول كيف يمكن للمرأة أن تلعب أدوارًا أكبر في الاقتصاد، وتتيح الفرصة أمام الزوار للقاء نخبة من كبار المسؤولين ورواد الأعمال، والخبراء الدوليين، للاطّلاع على ممارساتهم والتزامهم ببناء اقتصاد تمكيني للمرأة على المستوى العالمي.

ويشارك في القمة، وزراء ومسؤولون حكوميون وممثلون عن منظمات المجتمع الدولي ونخبة من الخبراء، وصناع القرار والمتخصصون بتمكين المرأة اقتصادياً.

وأكدت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة أن القمة توفر منصة عالمية لتبادل الخبرات والتجارب التي من شأنها المساهمة في دعم الفرص الواعدة للمرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصاً في المسارات المهنية التي لا تحظى فيها بدعم كافٍ.

وأضافت بن كرم «نحرص خلال الدورة المقبلة من القمة على الخروج بأطر عمل مستدامة تشكل منصة للارتقاء بقدرات المرأة محلياً وإقليمياً وعالمياً، بهدف المساهمة في دعم نمو الاقتصاد العالمي واستقرار المجتمعات وازدهارها».