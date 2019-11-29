«سوق أبوظبي» يحتفل بشعار «إرث الأولين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

احتفل سوق أبوظبي للأوراق المالية باليوم الوطني ال 48 لدولة الإمارات تحت شعار: «إرث الأولين»، وسط مشاركة واسعة من رؤساء الإدارات بالسوق، ومديري الأقسام، وكافة موظفي السوق، وعدد كبير من موظفي شركات الوساطة المالية وعدد من المستثمرين.

وتزين مقر السوق بعلم الإمارات؛ حيث بدأ الحفل بالسلام الوطني ، و من ثم تبادل التبريكات والتهاني بين الحضور تلاه إطلاق مسابقة أفضل إدارة مزينة للعيد الوطني 48 مع ارتباط الزينة بإرث الأولين و طموح الشيخ زايد. وتضمنت الفعاليات إجراء «مقابلات فيديو» مع الموظفين للتعبير عن مشاعرهم في هذا اليوم المجيد؛ حيث أعرب الجميع عن شعورهم بالسعادة والفخر بهذا اليوم الذي يذكرهم بالجهود المضنية التي بذلها القائد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من أجل قيام «الاتحاد»، واعتزازهم بوطنهم الغالي.

وقال خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «إن الاحتفال باليوم الوطني ال 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة يجسد فخرنا واعتزازنا بقيام «الاتحاد» في الثاني من ديسمبر 1971 على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما يعبر عن انتمائنا إلى الوطن الغالي، وولائنا إلى القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى.