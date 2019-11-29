«كلايم أبوظبي».. وجهة للترفيه بـ 365 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، «كلايم أبوظبي»؛ المرفق الترفيهي والرياضي الجديد في جزيرة ياس بأبوظبي، الذي يضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر و،أعلى جدار تسلق داخلي في العالم، مما يوفر تحديات رياضية فريدة من نوعها لمحبي الأنشطة والمغامرات الرياضية.

ويحظى «كلايم أبوظبي»، الذي طورته شركة «ميرال»، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، بموقع استراتيجي في جزيرة ياس؛ حيث يرتبط مع ياس مول وعالم فيراري أبوظبي؛ من خلال ممر مكيف. وصُمم المرفق ليناسب جميع المستويات من المبتدئين وحتى المتسلقين من ذوي الخبرة ومن مختلف الأعمار، ويقدم لهم فرصة تجربة أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم بعرض 10 أمتار (32 قدماً)، وارتفاع 32 متراً (104 أقدام)، إضافة إلى أعلى جدار تسلق داخلي في العالم بارتفاع 43 متراً (141 قدماً) وهو واحد من بين خمسة جدران تقدم مستويات متفاوتة الصعوبة.

تعد «كلايم أبوظبي» وجهة المغامرات الداخلية الأبرز في العالم، حيث تبلغ تكلفة إنشائها 365 مليون درهم، والتي تقدم مفهومًا جديدًا لرياضات التسلق والقفز الحر الداخلي، حيث تحتضن أكبر نفق هوائي للقفز الحر بعرض 10 أمتار (32 قدماً) وبارتفاع 32 متراً (104 أقدام)، وخمسة جدران للتسلق تشمل جدار «ذا ساميت»، الذي يعد أعلى جدار داخلي للتسلق على مستوى العالم بارتفاع 43 متراً (141 قدماً).

يحتضن «كلايم» أكبر نفق هوائي لرياضة القفز الحر باتساع 10 أمتار (32 قدماً) وبارتفاع 32 متراً (104 أقدام). وأعلى جدار للتسلق الداخلي في العالم بارتفاع 43 متراً (141 قدماً)، تشكل «كلايم» وجهة ترفيهية داخلية متكاملة للقفز الحر والتسلق، حيث تتيح لعشاق الحماس الفرصة لخوض مغامرات مشوقة في مختلف المواسم.

وتعليقاً على الافتتاح، الذي شهده عدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال»: «تشرفنا اليوم بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وقيام سموه بافتتاح «كلايم أبوظبي» المرفق الترفيهي الرياضي الفريد من نوعه، والذي يعد إضافةً جديدة واستثنائية إلى مرافقنا الترفيهية على جزيرة ياس».

وأضاف: «يعد افتتاح «كلايم أبوظبي» دليلاً على التزامنا بتعزيز جاذبية جزيرة ياس وزيادة عدد زوارها؛ من خلال توفير مجموعة غنية ومتنوعة من المرافق الترفيهية والتجارب الغامرة في وجهة واحدة».

وشملت فعاليات الافتتاح عرضاً ترفيهياً مشوقاً قدمهُ رياضيون محترفون في القفز الحر والتسلق؛ حيث قام فريق «ريد بل للقفز الحر الداخلي»، الذي يضم كيرا بوه من سنغافورة ومايا كوتشينسكا من بولندا الحاصلتين على العديد من الجوائز العالمية، بأداء مجموعة من العروض المبهرة في النفق الهوائي. كما شارك في الفعاليات المغامر النمساوي الشهير فيليكس بومغارتنر، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال القفز الحر والحاصل على جائزة «ريد بل ستراتوس». وسجلت الأمريكية ساشا ديجوليان، محترفة فريق «ريد بل» وبطلة التسلق العالمية، اسمها كأول شخص يتسلق أعلى جدار تسلق داخلي في العالم.

ويستوحي مبنى «كلايم أبوظبي» تصميمه المعماري المتميز من المناظر الطبيعية الجبلية في دولة الإمارات، باعتبارها البيئة التي تحفز عشاق القفز بالمظلات وتسلق الصخور من جميع أنحاء العالم لخوض هذه التجربة. وبفضل شكله الهندسي الخارجي، أصبح «كلايم أبوظبي» أحد المعالم البارزة على جزيرة ياس، وهو ما يشكل إضافة لتجارب الترفيه وأسلوب الحياة المتاحة لزوار الجزيرة.

ويفتح «كلايم أبوظبي» أبوابه أمام الزوار يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني؛ حيث يستقبل ضيوفه خلال أيام الأسبوع (من الأحد إلى الخميس) من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 9 مساءً، وخلال عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 11 مساءً.



إطلاق وجهة «ذا فاونتنز» الترفيهية في أبوظبي



أبوظبي:”الخليج 365”

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أُعلن امس عن إطلاق وجهة «ذا فاونتنز» الترفيهية بحلّتها الجديدة، وهي في نفس موقع «وجهة كاسكيد الترفيهية» سابقاً، وتستقبل الوجهة التي تحتضن 14 منفذاً للأطعمة والمشروبات الزوار للاستمتاع بتجربة ضيافة وترفيه عالية المستوى، مع إطلالات على عروض النوافير المضيئة.

وتقدم الوجهة الواقعة بين ياس مول وعالم فيراري، لأول مرة مشروع «كلايم» الذي يضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، وأطول جدار تسلق داخلي، وسوف يتم افتتاح منتزه «دار أدفنشر» الترفيهي الداخلي في شهر يناير 2020 ليقدم تجارب حماسية لجميع الأعمار، ولتكون وجهة «ذا فاونتنز» الترفيهية المكان المثالي لتجديد الطاقات وتناول وجبة لذيذة بعد يوم حافل.

وتعتبر الوجهة مناسبة لقضاء يوم خارج المنزل أو للاستراحة من التسوق في ياس مول، أو لجلسة غداء مع الزملاء حيث الوجبات الخفيفة والحلويات، ويمكن للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بخيارات المأكولات العالمية بما في ذلك الشرق الأوسطية منها والإيطالية والآسيوية والأمريكية، والمأكولات البحرية والبرغر وأكشاك الحلويات والمقاهي.