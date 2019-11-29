أكثر من 1000 زائر لمعرض التخييم في يومين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يشهد معرض «التخييم والمغامرات»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على أرض المعارض في مركز إكسبو الذيد خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر، إقبالاً جماهيرياً كبيراً، تجاوز عدد الزوار في يوميه الأول والثاني ال 1000 زائر، كما تضمن المعرض العديد من المفاجآت، تمثلت بعرض لمجموعة كبيرة ومتنوعة من معدات التخييم وإكسسواراتها ومستلزمات رحلات السفاري ولوازم الصيد والرماية ومعدات رياضة الغوص وسط أسعار مغرية وتخفيضات جاذبة استهوت محبي المغامرات والرحلات البرية والبحرية.

أكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن إقامة معرض «التخييم والمغامرات» في مركز إكسبو الذيد يؤكد الحرص على المساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها المنطقة الوسطى والشرقية لإمارة الشارقة، وذلك تماشياً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال تنظيم واستضافة أهم المعارض والفعاليات المتخصصة في المنطقة، مشيراً إلى أن هذا الحدث يسهم بشكل كبير في دعم القطاع السياحي أحد أهم الموارد الاقتصادية في الإمارة، من خلال تسليط الضوء على المناطق السياحية الملائمة للتخييم ورحلات السفاري وجذب زوار جدد إلى المنطقة الوسطى التي تزخر بالعديد من المواقع الأثرية والسياحية المتميزة، لاسيما أن هذا المعرض هو الأول من نوعه في المنطقة، ما يسهم في إعطائه مكانة خاصة. وأشار المدفع، إلى أن المعرض، يشهد إقبالاً واسعاً من الزوار وكبرى الشركات المتخصصة في معدات التخييم ورحلات السفاري، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي أبدته الشركات العالمية المشاركة في المعرض بمنتجات الشركات الإماراتية، لاسيما فيما يتعلق بصناعة الخيم ومستلزماتها من مفروشات وإكسسوارات، ومنتجات رياضة الصقارة والصناعات التقليدية.

وشهد معرض «التخييم والمغامرات»، عرضاً لأحدث التقنيات المستخدمة في الغوص البحري، كالسكوتر المائي الذكي، المزود بكاميرا وتقنيات التحكم اليدوي بالسرعة التي تتراوح ما بين 3.5 إلى 6.5 كيلومتر بالساعة، مع إمكانية الوصول إلى عمق 50 متراً، كما تضمن منصات وأجنحة المعرض عرضأ لأهم وأشهر الماركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الدراجات النارية والرباعية الدفع، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الصناعات التقليدية التي قدمتها الشركات المحلية من مخيمات ومختلف أنواع المفروشات والأواني المخصصة للطبخ والقهوة وعدة الشواء، كما قدمت مجموعة من الشركات عدداً من المسابقات للزوار.

كما شهدت الفعاليات المصاحبة للمعرض، الكشف عن مجموعة من الصخور الأحفورية تعود إلى العصر الطباشيري يقدر عمرها ب 66 مليون سنة، تم العثور عليها مؤخراً في منطقة مليحة بالشارقة؛ حيث قام مركز مليحة للآثار في الشارقة بعرض هذه الصخور للمرة الأولى خلال المعرض، بهدف تعريف الزوار بتاريخ منطقة مليحة وآثارها، إلى جانب ذلك فقد تم عرض مجموعة من التلسكوبات المستخدمة في مشاهدة القمر والنجوم، كما قدم نادي الشارقة للصقارة المشارك في هذا الحدث مجموعة من الصقور، وأهم المعدات الحديثة لتربية الصقور وتدريبها.